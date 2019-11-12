В октябре квартира квадратный метр квартиры в столице стоил в среднем 2040 евро, что выше, чем когда-либо ранее, анализирует одно из крупнейших бюро недвижимости Эстонии 1Partner обзор сделок Земельного департамента.
В октябре цены на квартиры в Таллинне поставили исторический рекорд. И снижения не предвидится!
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, цены на квартиры в Таллинне в будущем, скорее, не станут ниже.
“Аренда для большинства людей, скорее, временное решение, особенно учитывая, что аренда и покупка сейчас стоят в месяц одинаково. Квартира — тоже пенсионная ступень, и я точно никому не советую в пенсионном возрасте в этом отношении слишком надеяться на государство”, — сказал Вахтер.
“Как инвестицию или хранителя стоимости недвижимость можно брать все-таки только в Таллинне и в трех-четырех центрах притяжения. В населенных пунктах с убывающим населением рост или даже сохранение стоимости недвижимости по прошествии десятилетий трудно прогнозировать”, — добавил Вахтер.
В октябре в Таллинне совершили в общей сложности 1243 сделки купли-продажи с недвижимостью. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 155 млн евро, что на 19,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,9% больше, чем в прошлом октябре.
В октябре в Таллинне продали 911 квартир, что на 10,5% больше, чем в сентябре. Средняя цена квадратного метра квартиры повысилась за месяц на 4,6% до 2040 евро, что является рекордом Эстонии за все времена. Самую дорогую квартиру в столице в октябре продали за 945 000 и самую дешевую — за 2500 евро.
В октябре в Таллинне продали 24 застроенных участка жилой земли, что на 13 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой жилой дом продали за 650 000 и самый дешевый — за 14 000 евро.
В прошлом месяце продали 21 участок жилой земли, что по сравнению с сентябрем на четыре больше. Самый дорогой участок стоил 1,4 млн и самый дешевый — 7500 евро.
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