В последние годы не задекларировали доход от аренды или продажи недвижимости? Налоговая напомнит вам об этом

“Мы постоянно пополняем наши модели рисков, чтобы выявить возможные лазейки, используемые для уклонения от уплаты налогов,” — сказал руководитель подразделения в отделе налогового аудита НТД Эркки Паулус. “Если вы не уплатите налоги, то большая вероятность того, что в связи с этим с вами свяжется Налогово-таможенный департамент по телефону, вы получите письмо или повестку на беседу”.

На этой неделе получат письма люди, которые продали недвижимую вещь, а доход от продажи не был задекларирован, или у которых имеются жилые помещения, доход от аренды которых не был задекларирован. В случае получения дохода необходимо не позднее 7 февраля 2020 года исправить декларации о доходах физического лица за предыдущие годы, а также уплатить проценты. Если доход не был получен, то об этом необходимо сообщить в НТД, а при необходимости это доказать.

При этом необходимо знать, что если продавать недвижимую вещь, которая использовалась в качестве собственного места жительства, то с дохода, полученного от её продажи, налоговая обязанность не возникает. Соответствующее освобождение от уплаты налога применяется только к одной сделке по продаже в течение двух лет.

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