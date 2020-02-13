В прошлом году цены на недвижимость в Эстонии превысили критический уровень. Пузырь может лопнуть?

Уровень уверенности эстонской экономики сейчас даже ниже среднего значения, взятого за продолжительный период, и рост цен на недвижимость не сильно отличается от среднего роста в еврозоне и соответствует росту доходов.

“При оценке здоровья рынка недвижимости важно рассматривать в качестве одного из факторов рост задолженности людей, а сегодня он явно умереннее в сравнении с предкризисным темпом роста”, — сказал главный экономист Luminor Тыну Пальм. — “В Эстонии годовой рост портфеля жилищных кредитов составляет примерно 7%, а в еврозоне — в среднем 3,4%. Это далеко не сопоставимо с темпом, наблюдавшимся в 2006-2007-м годах, то есть до кризиса, когда портфель жилищных кредитов увеличивался в среднем на 64% в год. При этом растущий объем кредитов достиг 14 процентных пунктов от ВВП, а это много даже для агрессивного “экономического тигра”. При таком нажатии на педаль газа на дороге не удержался бы даже чемпионский автомобиль Тянака”.

По словам Пальма, если взглянуть на экономику в целом, то можно сделать вывод, что мы явно не следуем по траектории экономического бума — у нас наблюдается тенденция замедляющегося роста.