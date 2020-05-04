В России дешевая ипотека сразу привела к росту цен на квартиры

Стоимость квадратного метра увеличилась в 53 городах из 70, в 15 подешевела, а в двух осталась неизменной. В среднем по всем городам метр в новостройках стоит примерно 735 евро (60,6 тысячи рублей).

Лидерами по росту цены стали Якутск, Мурманск, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток и Чита, где прирост составил более 3 процентов за месяц. В Москве цена “квадрата” на первичном рынке выросла в апреле на 1,6 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,1 процента.

По словам генерального директора компании Павла Луценко, запуск программы льготной ипотеки спровоцировал рост спроса, а “обнуление” нефти заставит покупателей, как и во все предыдущие кризисы, прятать накопления в недвижимости.

Тем не менее, в некоторых городах новостройки подешевели. От 1 до 3 процентов упали цены квадратного метра в Магнитогорске, Астрахани, Кирове, Смоленске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Уфе, Туле и Грозном.

В апреле средняя стоимость аренды квартиры в Москве обвалилась почти на 15 процентов по сравнению мартовским показателем: с 53 тысяч до 46 тысяч рублей в месяц (с 643 до 558 евро).

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы со ставкой 6,5 процента. Лимит стоимости недвижимости, приобретаемой с использованием такой ипотеки, составляет три миллиона рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге.