05.05.2020, 08:00

В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса


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В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса
Foto: Vladi Private Islands

В Шотландии выставлен на продажу остров мечты, который стоит меньше, чем апартаменты в Нью-Йорке, и служит надежным убежищем в период распространения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.

Идиллический остров вблизи Шетлендского архипелага (Shetland Islands) выставлен на продажу за 300 тысяч долларов. Он расположен ближе к материковой Норвегии и Фарерским островам, чем к Шотландии. Согласно агентству недвижимости Vladi Private Islands, нетронутый участок суши площадью 26 гектаров приковывает внимание живописным видом на архипелаг и красотой дикой природы.

На острове разрешено строительство пирса и различных сельскохозяйственных объектов, а также постройка водяной мельницы. Допускается реконструкция двух заброшенных коттеджей и возведение нового дома. Договором предусмотрена установка солнечных панелей, а также системы канализации с возможностью сбора и очистки сточных вод или дождевой воды с крыши, что делает дом экологически безопасным и энергоэффективным. Кроме того, есть доступ на материк.

Шанс приобрести собственный остров с недвижимостью также предложили в Турции. Остров Кучук-Орак расположен в провинции Мугла и стоит 18 миллионов долларов.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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