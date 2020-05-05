В Шотландии выставлен на продажу остров мечты, который стоит меньше, чем апартаменты в Нью-Йорке, и служит надежным убежищем в период распространения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.
В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса
Идиллический остров вблизи Шетлендского архипелага (Shetland Islands) выставлен на продажу за 300 тысяч долларов. Он расположен ближе к материковой Норвегии и Фарерским островам, чем к Шотландии. Согласно агентству недвижимости Vladi Private Islands, нетронутый участок суши площадью 26 гектаров приковывает внимание живописным видом на архипелаг и красотой дикой природы.
На острове разрешено строительство пирса и различных сельскохозяйственных объектов, а также постройка водяной мельницы. Допускается реконструкция двух заброшенных коттеджей и возведение нового дома. Договором предусмотрена установка солнечных панелей, а также системы канализации с возможностью сбора и очистки сточных вод или дождевой воды с крыши, что делает дом экологически безопасным и энергоэффективным. Кроме того, есть доступ на материк.
Шанс приобрести собственный остров с недвижимостью также предложили в Турции. Остров Кучук-Орак расположен в провинции Мугла и стоит 18 миллионов долларов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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