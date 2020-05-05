В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса

Идиллический остров вблизи Шетлендского архипелага (Shetland Islands) выставлен на продажу за 300 тысяч долларов. Он расположен ближе к материковой Норвегии и Фарерским островам, чем к Шотландии. Согласно агентству недвижимости Vladi Private Islands, нетронутый участок суши площадью 26 гектаров приковывает внимание живописным видом на архипелаг и красотой дикой природы.

На острове разрешено строительство пирса и различных сельскохозяйственных объектов, а также постройка водяной мельницы. Допускается реконструкция двух заброшенных коттеджей и возведение нового дома. Договором предусмотрена установка солнечных панелей, а также системы канализации с возможностью сбора и очистки сточных вод или дождевой воды с крыши, что делает дом экологически безопасным и энергоэффективным. Кроме того, есть доступ на материк.

Шанс приобрести собственный остров с недвижимостью также предложили в Турции. Остров Кучук-Орак расположен в провинции Мугла и стоит 18 миллионов долларов.

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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