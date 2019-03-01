На рынке недвижимости Эстонии сделок было заключено в прошлом году меньше, чем в позапрошлом, но их суммарная стоимость выросла на 9%. Статистические данные Земельного департамента свидетельствуют, что, как всегда, самые высокие цены и больше всего сделок — в Таллинне и Харьюском уезде, передает rus.err со ссылкой на “Актуальная камера”.
В Таллинне квадратный метр жилья стоил в прошлом году 1870 евро, в Кохтла-Ярве — 101 евро
Обнародованная Земельным департаментом статистика основывается на данных обо всех нотариально заверенных сделках с недвижимостью — земельными и лесными участками, сельскохозяйственными угодьями, жилыми и нежилыми помещениями.
““Рынок недвижимости в прошлом году отличался относительной стабильностью, хотя и был небольшой спад по сравнению с позапрошлым годом (сделок заключили на 6% меньше), но общее число сделок в последние годы остается более-менее одинаковым. Спад вызван в основном 10-процентным уменьшением числа сделок с земельными участками, а вот сделок с квартирами было практически столько же, как годом раньше”, говорит заведующий отделом Земельного департамента Андрес Юссь.
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