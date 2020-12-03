По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, горуправа еще не обсуждала предложение построить на перекрестке у Stockmann высотное здание со смелым дизайном, но уже сейчас девелопер должен был бы заметить, что для района подходит застройка с более скромным обликом, пишет Ärileht.
В Таллинне собирают подписи против строительства "нелепого" здания возле Stockmann. Вице-мэр советует девелоперу изменить планы
Расположенное на углу Пронкси, Кундери и Тартуского шоссе здание Olympic планируется через несколько лет снести. Pronksi kinnisvara хочет построить вместо него здание с очень смелым дизайном, которое, по мнению архитектора, создало бы ситуацию, где гость Таллинна как будто проезжал бы через “врата времени”. По словам девелопера, речь идет об идее здания, которое будет воздвигнуто спустя годы.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, ни горуправа, ни департаменты еще не обсуждали это предложение. “Каждый имеет право представить свое видение того, каким могло бы быть наше городское пространство в будущем, чтобы запланировать то или иное строительство на своей земле. Для этого предлагается инициатива, но это не обсуждалось”, — заверил Новиков на пресс-конференции правительства.
“По первоначальной оценке, предложение не соответствует тематической планировке высотных зданий. А именно, высота здания запланирована 57 метров, что явно ей не соответствует. Также и плотность застройки 6,5 не соответствует тому, что должно было бы быть на данной территории”, — сказал Новиков.
По словам Новикова, при застройке места должны были бы соблюдать и особые условия охраны памятников старины.
“Все эти ограничения вместе, и вдобавок следует учитывать, что это здание у нас у всех перед глазами — это одна из наших главных улиц, — устанавливают целый ряд требований, которые должны давать и девелоперу сигнал, что для такого места подошла бы застройка с гораздо более консервативным обликом”, — сказал вице-мэр.
“Я хотел бы развеять страхи, которые проскользнули в заголовках, что такое будут строить. Нет, это еще не начали даже планировать”, — подчеркнул Новиков.
Таллиннские социал-демократы собирают подписи против строительства
В Таллинне начата планировка нового здания возле перекрестка у торгового центра Stockmann. У многих жителей города планируемое здание вызвало неоднозначную реакцию. Столичные социал-демократы инициировали петицию, которая просит застройщика найти более подходящее для этого места решение, а также предлагают всем жителям Таллинна подписать обращение.
“Очень многие считают, что это здание в его нынешнем запланированном виде не подходит для центра Таллинна. Просим застройщика еще раз взвесить все возможности и учесть мнение как жителей Кесклинн, так и всего Таллинна”, — сказал председатель столичного округа Социал-демократической партии и депутат городского собрания Таллинна Раймонд Кальюлайд.
“Призываем людей подписать петицию, чтобы перекресток у Stockmann выглядел солидно и достойно, и просим Pronksi Kinnisvara отказаться от нынешнего эскиза”, — отметил Кальюлайд.
Петиция открыта для подписания до 27 декабря, затем она будет передана Pronksi Kinnisvara OÜ. Петицию можно прочитать и подписать здесь.
Имеющееся здание нет смысла реконструировать
Как на прошлой неделе писала Ärileht, была представлена детальная планировка, но за этим последует длительный процесс. Дальше потребуется как минимум пять лет, чтобы началась реальная работа.
Имеющемуся зданию 20 лет. Его в какой-то момент больше не будет смысла реконструировать, поскольку у современных зданий выше потолки и лучше класс энергоэффективности. Так что здание планируется снести.
Сейчас у девелопера в этом нужды нет. Вакантность у них нулевая, то есть здание заполнено арендаторами. Само здание в хорошем состоянии. То есть это идея на будущее.
Владельцами Pronksi Kinnisvara OÜ являются Айвар и Андрус Лейнеманны. Постоянно фигурирующие в ТОПе получателей дивидендов Äripäev Лейнеманны не очень известны общественности, но летом 2012 года они продали расположенный в Таллинне на Кадака теэ торговый центр Mustika фонду недвижимости EfTEN.
Прочитать подробнее о планируемой застройке и посмотреть больше иллюстраций планировки можно ЗДЕСЬ.
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