Квартиры в Таллинне поставили очередной рекорд по ценам, пишет бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara.
11.12.2019, 16:30
В Таллинне средняя цена квадратного метра квартиры достигла рекордного уровня
Средняя цена квадратного метра квартиры в столице составила 2061 евро. Это самая высокая средняя цена за всю историю, передают “Деловые Ведомости”.
В ноябре в Таллинне было совершено 1216 сделок купли-продажи недвижимости. Общая сумма этих сделок составила 154 миллиона евро, что на 10% больше, чем в ноябре прошлого года. Квартир было продано 901, что на 6,8% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.
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