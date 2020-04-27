В Таллинне выявлены случаи распространения коронавируса внутри многоквартирных домов

По словам руководителям пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, в столице ежедневно коронавирус диагностируется у нескольких человек, которые не знают, от кого могли заразиться. Даже если за сутки в Таллинне диагностируется всего пять новых случаев, то непременно найдется хотя бы один человек, в окружении которого не было зараженных.

Как правило, эти люди не сидели дома, а ходили в магазины, пользовались общественным транспортом. ”Заразиться можно в любом закрытом общественном месте, где бывает много людей: продуктовых магазинах, общественном транспорте, подъездах”, — перечислила Эпик.

В Таллинне насчитывается до десяти домов, в которых Департаментом здоровья установлен факт внутреннего (внутриподъездного) распространения вируса. Это означает, что зараженные имеются в более чем двух квартирах и заразились они не одновременно, а один за другим. ”Можно предположить, что это связано с тем, что они живут рядом друг с другом”, — сказал Эпик и добавила, кто некоторые зараженные ходили к соседям гости и наоборот. Специалист отметила, что подъезд — это еще не дом, а общественное место: ”Когда человек переступает порог своей квартиры, он должен помнить, что соприкасался с грязными поверхностями и ему нужно сразу же вымыть руки”.

Дома, в которых зафиксирован ”внутренний очаг”, находятся в разных районах Таллинна. По имеющимся данным, их менее десяти. Эпик предположила, что вирус мог передаться через дверные ручки, перила и кнопки лифта. Поэтому, подчеркнула она, крайне важно мыть руки сразу, как вы пришли домой.

Передачу вируса через воздух в подъезде Эпик считает маловероятным. Однако, если вы едете вместе с носителем вируса в лифте, то это возможно.

В качестве меры предосторожности Департамент здоровья рекомендовал всем квартирным товариществам осуществлять постоянное проветривание и дезинфекцию подъездов. Если выясняется, что в многоквартирном доме более одной ”зараженной квартиры”, департамент оповещает об этом местное самоуправление. При этом информацию о том, какой именно это подъезд и квартиры, предоставлять исходя из закона о защите данных нельзя. ”Мы предоставляем им размытые данные, чтобы избежать стигматизации и ”охоты” на людей. Городу достаточно знать только адрес и общую картину”, — пояснила Эпик.