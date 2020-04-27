27.04.2020, 09:20

В Таллинне выявлены случаи распространения коронавируса внутри многоквартирных домов

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Анна Теэле Орав
EST 21
Droonipildid Tallinna magalatest
Kõikides Tallinna linnaosades on koroonaviirusesse nakatunuid.Foto: Andres Putting

Издание Eesti Päevaleht пишет, что в Таллинне в некоторых многоквартирных домах установлено ”внутреннее” распространение коронавируса.

По словам руководителям пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, в столице ежедневно коронавирус диагностируется у нескольких человек, которые не знают, от кого могли заразиться. Даже если за сутки в Таллинне диагностируется всего пять новых случаев, то непременно найдется хотя бы один человек, в окружении которого не было зараженных.

Как правило, эти люди не сидели дома, а ходили в магазины, пользовались общественным транспортом. ”Заразиться можно в любом закрытом общественном месте, где бывает много людей: продуктовых магазинах, общественном транспорте, подъездах”, — перечислила Эпик.

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В Таллинне насчитывается до десяти домов, в которых Департаментом здоровья установлен факт внутреннего (внутриподъездного) распространения вируса. Это означает, что зараженные имеются в более чем двух квартирах и заразились они не одновременно, а один за другим. ”Можно предположить, что это связано с тем, что они живут рядом друг с другом”, — сказал Эпик и добавила, кто некоторые зараженные ходили к соседям гости и наоборот. Специалист отметила, что подъезд — это еще не дом, а общественное место: ”Когда человек переступает порог своей квартиры, он должен помнить, что соприкасался с грязными поверхностями и ему нужно сразу же вымыть руки”.

Дома, в которых зафиксирован ”внутренний очаг”, находятся в разных районах Таллинна. По имеющимся данным, их менее десяти. Эпик предположила, что вирус мог передаться через дверные ручки, перила и кнопки лифта. Поэтому, подчеркнула она, крайне важно мыть руки сразу, как вы пришли домой.

Передачу вируса через воздух в подъезде Эпик считает маловероятным. Однако, если вы едете вместе с носителем вируса в лифте, то это возможно.

В качестве меры предосторожности Департамент здоровья рекомендовал всем квартирным товариществам осуществлять постоянное проветривание и дезинфекцию подъездов. Если выясняется, что в многоквартирном доме более одной ”зараженной квартиры”, департамент оповещает об этом местное самоуправление. При этом информацию о том, какой именно это подъезд и квартиры, предоставлять исходя из закона о защите данных нельзя. ”Мы предоставляем им размытые данные, чтобы избежать стигматизации и ”охоты” на людей. Городу достаточно знать только адрес и общую картину”, — пояснила Эпик.

Город в свою очередь передает информацию квартирному товариществу, и далее они совместно проводят необходимые действия по дезинфекции.

По словам Эпик, в качестве близко контактирующих с носителем вируса рассматриваются только люди, проживающие с ним в одной квартире, но не жители всего дома. Она добавила, что люди могли бы встречаться с родственниками, с которыми не проживают вместе, на свежем воздухе, избегая походов в гости.

По словам представителя ведомства, ситуация в Таллинне отличается от таковой в других уголках Эстонии тем, что кривая новых случаев не идет на спад. Полной картины коронавируса у государства нет, поскольку люди многие просто не знают о том, что заражены. ”Они не сопоставляют свои симптомы — например, кашель или небольшую температуру — с коронавирусом”, — отметила Эпик и добавила, что начавшийся сезон аллергических реакций также смазывает симптоматику.

Allikas: Terviseamet


Опросы последнего времени показывают уменьшение числа людей, следующих правилам. Поскольку количество нуждающихся в стационарном лечении пациентов уменьшается, народ начинает терять бдительность. При этом, по словам Эпик, расслабляться рано и нужно продолжать придерживаться правил еще как минимум несколько недель.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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