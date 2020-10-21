Важная информация при покупке жилья: что нужно знать о разрешении на эксплуатацию недвижимости

Разрешение на эксплуатацию необходимо прежде всего для обеспечения безопасности здания и благополучия людей. Разрешение на эксплуатацию показывает, что построенное на основании разрешения на строительство здание может использоваться в соответствии с его целевым назначением, т.е. строение готово, строительные работы завершены, и строение построено в соответствии с проектом и законом. Об уведомлении об эксплуатации необходимо ходатайствовать в том случае, если для строительства вместо разрешения на строительство было представлено уведомление о строительстве. Уведомление об эксплуатации аналогично разрешению на эксплуатацию указывает, что строительство было завершено, и что здание или сооружение можно использовать в соответствии с целевым назначением. Несмотря на то, что данная документация является вполне обычной, в некоторых случаях при ходатайстве о разрешении на эксплуатацию или об уведомлении об эксплуатации могут возникнуть сложности.

Приводим 8 важных пунктов.