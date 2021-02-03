ВИДЕО | Маклер показал "худшую в мире" квартиру

Квартира расположена в одном из домов престижного района Вест-Виллидж на Манхэттене. Стоимость аренды — 1,65 тысячи долларов в месяц. Общая площадь помещения, судя по показанным кадрам, не превышает 10 квадратных метров. Внутри почти нет мебели, предусмотрена лишь мини-кухня с маленьким холодильником и без плиты, а также встроенный шкаф.

Санузла в квартире тоже нет — арендатор будет вынужден пользоваться общим туалетом, расположенным в коридоре на этаже. В другой стороне коридора есть общая душевая с одной кабинкой.

В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что они видели приюты для бездомных и тюрьмы с лучшими условиями проживания. Они также посоветовали будущему квартиросъемщику пользоваться санузлом в расположенном поблизости кафе Starbucks. “Неудивительно, что ньюйоркцы такие злые”, — добавил один из подписчиков. Другой заявил, что подобные микроквартиры должны быть запрещены.

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