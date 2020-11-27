ВИДЕО | Невероятно! Новое зеленое здание в Юлемисте перенесет из северной прохлады на тропический остров Бали

В начале декабря в части Ülemiste City, прилегающей к аэропорту, опустится на землю ковш экскаватора, чтобы приступить к строительству офисного здания под названием Alma Tomingas. Деловое здание, открывающее двери в конце 2022 года, по представлению разработчика Mainor Ülemiste носит гораздо более высокие ценности, чем просто современное строение среди многих себе подобных. Инвестиция, превышающая 30 миллионов евро, говорит о крупнейшем проекте офисного здания в деловом центре.

“Каждый человек желает наряду с практичностью получать эмоциональное удовольствие от повседневной работы. Так он будет счастливее, результативнее и более здоровым, будет испытывать прилив сил и больше улыбаться. Планируя это здание словно работу портного, двигаясь изнутри наружу, мы исходили местами из решений, которые не обосновать обычной таблицей Excel. Интерес создать рабочую обстановку, куда не терпится вернуться даже из домашней конторы, был просто огромным”, — сказал председатель правления Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.

“Осмелюсь утверждать, что ранее в Эстонии еще не подходили таким способом к строительству зданий. Предложив архитектурную идею, фокусирующуюся на здоровье человека, мы взяли на себя довольно большой риск. Приятно констатировать, что уверенность и смелость Mainor Ülemiste увязываются с нашим видением”, — сказал партнер Индрек Алльманн из архитектурного бюро PLUSS, объявленного победителем международного архитектурного конкурса.

Альма Томингас была фармацевтом и первой женщиной-профессором в Эстонии, которая заложила основу культивирования лекарственных растений в здешних краях. Автором идеи, вдохновленным ее работой, и главным проектировщиком делового здания площадью свыше 20 000 квадратных метров является архитектурное бюро PLUSS, застройщики — консорциум NOBE и Nordecon.

“NOBE получает удовольствие от строительства архитектурно выделяющихся, особенных зданий! Дом Alma Tomingas — это не просто место, где приятно работать, это среда, где люди хотят быть и встречаться. Я высоко ценю инновационный, творческий подход Mainor Ülemiste к разработке коммерческих площадей. Как свойственно NOBE, мы обещаем, что здание будет готово к запланированному сроку”, — сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар.