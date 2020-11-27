27.11.2020, 08:00

ВИДЕО | Невероятно! Новое зеленое здание в Юлемисте перенесет из северной прохлады на тропический остров Бали


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В Ülemiste City начинается строительство самого дорого офисного здания делового центра, где ставится целью новые, привлекательные и эмоциональные решения использовать для создания рабочей атмосферы, вдохновляющей таланты.

В начале декабря в части Ülemiste City, прилегающей к аэропорту, опустится на землю ковш экскаватора, чтобы приступить к строительству офисного здания под названием Alma Tomingas. Деловое здание, открывающее двери в конце 2022 года, по представлению разработчика Mainor Ülemiste носит гораздо более высокие ценности, чем просто современное строение среди многих себе подобных. Инвестиция, превышающая 30 миллионов евро, говорит о крупнейшем проекте офисного здания в деловом центре.

“Каждый человек желает наряду с практичностью получать эмоциональное удовольствие от повседневной работы. Так он будет счастливее, результативнее и более здоровым, будет испытывать прилив сил и больше улыбаться. Планируя это здание словно работу портного, двигаясь изнутри наружу, мы исходили местами из решений, которые не обосновать обычной таблицей Excel. Интерес создать рабочую обстановку, куда не терпится вернуться даже из домашней конторы, был просто огромным”, — сказал председатель правления Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.

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“Осмелюсь утверждать, что ранее в Эстонии еще не подходили таким способом к строительству зданий. Предложив архитектурную идею, фокусирующуюся на здоровье человека, мы взяли на себя довольно большой риск. Приятно констатировать, что уверенность и смелость Mainor Ülemiste увязываются с нашим видением”, — сказал партнер Индрек Алльманн из архитектурного бюро PLUSS, объявленного победителем международного архитектурного конкурса.

Альма Томингас была фармацевтом и первой женщиной-профессором в Эстонии, которая заложила основу культивирования лекарственных растений в здешних краях. Автором идеи, вдохновленным ее работой, и главным проектировщиком делового здания площадью свыше 20 000 квадратных метров является архитектурное бюро PLUSS, застройщики — консорциум NOBE и Nordecon.

“NOBE получает удовольствие от строительства архитектурно выделяющихся, особенных зданий! Дом Alma Tomingas — это не просто место, где приятно работать, это среда, где люди хотят быть и встречаться. Я высоко ценю инновационный, творческий подход Mainor Ülemiste к разработке коммерческих площадей. Как свойственно NOBE, мы обещаем, что здание будет готово к запланированному сроку”, — сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар.

Бюро будущего, которое защищает здоровье и окружающую среду

Алльманн отметил, что отдельное внимание уделяется решениям пространства, повышающим творческий потенциал работников. “Будь то большой внутренний атриум с балконами, смещающий границу между внутренним и наружным пространством, четырехметровый водопад или интерактивный лес, где в созданном тропическом микроклимате приятно встречаться с коллегами и бороться с полярной ночью”.

Работа-победитель выделилась среди остальных оригинальным способом подхода к защите окружающей среды и здоровья работников и представленным решением. “Проблемы со здоровьем, зачастую возникающие в современных офисных зданиях, нам всем известны. В основном они исходят из недостаточного внешнего освещения и чрезмерной сухости воздуха”, — пояснил Алльманн.

При планировании этажей исходили из функциональности, которая позволяет легко переоформить площади согласно пожеланию арендатора. Отказ от одного запланированного этажа был в то же время эмоциональным решением — за его счет остальные 11 этажей здания будут выше, просторнее и более насыщенными светом и воздухом.

В тропическом саду, проходящем через два этажа, уровень влажности воздуха будет достигать 80%, а температура — 28 градусов. “Так называемые гнезда, устанавливаемые в тропиках, будут предлагать превосходную возможность для социализации и проведения блиц-собраний для групп. А если, находясь в уединении, закрыть глаза, то можно отправиться в расслабляющее путешествие из сурового севера на остров Бали. В нашем преставлении бюро будущего именно таким и могло бы быть”, — сказал Нылвак.

Вице-мэр: концепция, достойная во всех отношениях зеленой столицы

“Район Юлемисте — это ворота будущего Таллинна. С 2006 года Таллинн взял направление на формирование зеленой столицы, что означает бережность и дружественное отношение к природе в любой сфере. Городская среда должна быть зеленой и снаружи, и изнутри, и поэтому концепция дома Alma Tomingas во всех отношениях достойна зеленой столицы”, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Зданию присвоен золотой сертификат энергосбережения и бережного отношения к окружающей среде LEED®, устанавливаются солнечные панели, и в деловом центре будет первая система центрального отопления и охлаждения.

“Ülemiste City в развитии деловой и жизненной среды городка выделяется исключительной основательностью и амбициозностью. Смелость и желание построить городок будущего делают его каждый объект уникальным и индивидуальным, поскольку в центре каждого проекта находятся пользователи здания, их потребности и ожидания. Дом Alma Tomingas сложный с инженерно-технической точки зрения, и мне приятно, что для его строительства мы можем предложить из концерна Nordecon двух сильных исполнителей”, — добавил председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.

Ülemiste City — это инновационный, быстро растущий деловой центр, предлагающий наилучшую трудовую, жилую и развивающую среду более чем 12 000 талантам и 500 предприятиям. В непосредственной близости от офисных площадей находятся школы, центр здоровья, магазины, места общественного питания и спортклубы.

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