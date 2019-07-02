ВИДЕО | Проект за 18 млн евро: у Таллиннского порта построят торговый центр, отель и ресторан с видом на пристань

На данный момент завершены проектные и бетонные работы, а для выполнения фасадных работ Porto Franco подписал договор на генеральный подряд на сумму 18,5 млн евро с предприятием Nordecon AS.

“На двух нижних этажах здания будут располагаться торговые зоны и предприятия общественного питания: торговые площади в центральной части здания и ближе к Старому городу, а также кафе-ресторан с видом на яхтенную пристань Адмиралтейского бассейна. Три верхних этажа здания займет отель норвежской сети Citybox, который будет открыт перед началом сезона следующего года — ранней весной 2020 года”, сказал председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер.



Комплекс Porto Franco будет состоять из трех подземных этажей — там будет располагаться автостоянка на 1170 парковочных мест и сдаваемые в аренду торговые площади, а также из пяти наземных этажей для торгового и офисного центров и отеля.



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