Самое высокое здание в мире — башню в Дубай-Крик Харбор — бросили строить из-за эпидемии коронавируса, пишет “Лента” со ссылкой на Daily Mail.
ВИДЕО | Самое высокое здание в мире бросили строить из-за коронавируса
Крупнейший девелопер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emaar Properties временно заморозил работы на всех своих проектах в Дубае из-за жесткого карантина. Это коснулось и возведения башни в городском районе Dubai Creek Harbour, которая должна была превзойти на 100 метров самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров).
Башню, оцениваемую в миллиард долларов (75,5 миллиарда рублей), должны были закончить в этом году после четырех лет строительства к международной выставке Экспо-2020 в октябре. В Emaar Properties ранее сообщили, что глава компании Мохаммед Алаббар лишился своей зарплаты, а зарплата других сотрудников была сокращена вдвое из-за пандемии.
Высотку спроектировал испано-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. По его задумке, башня должна была напоминать минарет, закрепленный на земле с помощью тросов. Верхний уровень небоскреба — это отсылка к Висячим садам Семирамиды, поскольку там планируют разместить круговую смотровую площадку, утопающую в зелени.
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