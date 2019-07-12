ВИДЕО | Считанные минуты: смотрите, как быстро грабители смогут обчистить дом и вынести вещи!

В 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 755 краж в жилых помещениях: чаще всего из домов крадут планшеты и ноутбуки, смартфоны, деньги и украшения, передает rus.err.
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По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями при криминальном бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, ложась ночью спать, так и уходя из дома, следует проверять, закрыты ли окна и двери.
Фото: Мартин Дремлюга
“Воры часто знают, где искать ценное имущество: они легко забираются на балконы первого этажа многоквартирного дома и террасы частных домов. Там не стоит оставлять ничего ценного, — объяснил Кельт. — Мы рекомендуем квартирным товариществам держать лестничные клетки на замке и использовать камеры охраны, поскольку, согласно статистике, в многоквартирных домах, в которых установлены камеры, краж совершается меньше”.
“Часто, мы видим ситуации, когда люди, не осознавая опасность, оставляют, к примеру, велосипед на балконе первого этажа или террасе, и велосипед становился добычей воров”, — рассказал руководитель отдела по рассмотрению ущерба If Kindlustus Таави Кийбус.
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