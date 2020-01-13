Японская компания Toyota обнародовала план по созданию прототипа “умного” города. О строительстве небольшого города, который позволит тестировать различные технологии будущего, компания объявила на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES, а подробности проекта были опубликованы на сайте Toyota.
ВИДЕО | Toyota построит “умный” город у подножия горы Фудзи
Предполагается, что город под названием Woven City (“Сотканный город”) будет построен на острове Хонсю, у подножия горы Фудзи, а его площадь составит свыше 70 гектаров. Начать строительство планируется в 2021 году, а реализацией проекта Toyota будет заниматься совместно с рядом партнеров.
Население города составит 2 тыс. человек (это будут сотрудники Toyota и их семьи), но впоследствии количество жителей может быть увеличено. Источниками энергии для Woven City станут водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек. Также известно, что в городе создадут улицы трех типов: с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходные улицы. Все они будут объединены в единую сеть, пишет TJ.
Новый город будет максимально экологичным. Так, здания в Woven City планируется построить в основном из дерева, “используя традиционные японские деревянные столярные изделия в сочетании с роботизированными методами производства”. По всему городу будут размещены зеленые насаждения, в том числе использованием гидропоники. Также в Woven City построят центральный парк, пишет РБК.
Дома жителей Woven City будут оснащены домашними роботами и датчиками для отслеживания состояния здоровья и потребностей горожан. Для перемещения по городу жители смогут использовать только автономные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.
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