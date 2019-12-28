ВИДЕО | В России создали дом для зомби-апокалипсиса. Им заинтересовались американцы и не только

Cyberhouse, по сути, — многоуровневый бункер. Авторы создали его для использования в экстремальных ситуациях: начиная с зомби-апокалипсиса и заканчивая ядерной угрозой. Наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали минимизируют внешние воздействия — как механические, так и электроволновые. Также безопасность обеспечивают бронированные окна, металлические ставни-жалюзи и шлюзовые двери.

“Проект задумывался как архитектурная игра, но, к удивлению, нам уже стали поступать первые заказы”, — отметил главный архитектор Modern House Алекс Выжевский. Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей. Общая площадь объекта — 300 квадратных метров.

Позднее фирма-разработчик сообщила “Ленте.ру”, что петербургские архитекторы, создавшие проект так называемого дома для зомби-апокалипсиса, получили первые заказы на строительство зданий из-за границы — от испанцев и американцев.

Возведение необычных зданий в Испании и США начнется в первой половине 2020 года. “Сейчас мы заканчиваем работы по проектированию силовых конструкций дома и прорабатываем планировочные решения в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, — отмечается в сообщении. — В ближайшее время приступим к разработке инженерных систем и дизайна интерьера”. Заинтересовались ли проектом заказчики из России, не уточняется.

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