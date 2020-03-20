Владельцам домашних животных теперь проще найти съемное жилье

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, до сих очень немногие собственники квартир и домов были готовы сдавать жилье людям с домашними животными, опасаясь различных проблем, которые могут возникнуть в связи с содержанием животных. Решение этой проблемы теперь предлагает услуга договоров аренды Rendin.co, не требующая от арендаторов уплаты залога, но при этом защищающая имущество собственников при помощи страхования в случае повреждения самого объекта недвижимости или его интерьера.

“Спрос на арендные квартиры, где разрешается держать домашних животных, очень высок — каждый третий ищущий съемное жилье спрашивает у маклера, допустимо ли содержать животное. Во многих семьях есть собака, кошка или другое небольшое животное”, — отметила Таммеорг. В настоящее время на портале Kinnisvara24 размещено 1250 активных объявлений о сдаче в аренду, но всего 20 из них имеют отметку “Разрешаются домашние животные”.

До сих пор собственники жилья предпочитали арендаторов без домашних животных или просили у людей с животными залог большего, чем обычно, размера, но Rendin.co предлагает решение обеим сторонам. “Собственник недвижимости больше не должен беспокоиться за сохранность своего имущества, поскольку оно защищено страховкой. Помимо владельцев животных, найти съемное жилье может быть труднее, например, иностранцам, живущим в одиночку или группой молодым людям, большим семьям, а также тем, у кого нет достаточной для внесения залога суммы. Услуга Rendin облегчает процесс поиска съемного жилья, вместе с тем предлагая чувство защищенности собственникам”, — пояснила Таммеорг.