05.01.2021, 08:50

Во время пандемии наступило золотое время для арендаторов недвижимости


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Во время пандемии наступило золотое время для арендаторов недвижимости
Unsplash

Сильвар Сепп, член правления CKE Kinnisvara, отметил, что 2020 год стал неожиданностью в первую очередь для арендаторов и арендодателей. Так, арендаторы были приятно удивлены тем, что впервые за несколько лет в большинстве районов Таллинна предложение надолго превысило спрос, пишет dv.ee.

Кроме того, упали цены в спальных районах. Если в прошлом году, например, за посредственную трехкомнатную квартиру на улице Сийли можно было просить 550 евро, то в этом году цена аренды составляет уже 380 евро в месяц.

Члена правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман добавил, что весной полностью рухнул бизнес по краткосрочной аренде квартир, который еще до сих пор не восстановился.

По его словам, в результате сегодня количество предложений аренды в Таллинне на 50% больше, чем прошлой зимой, и многие владельцы квартир ищут местных долгосрочных арендаторов, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

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