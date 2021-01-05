Во время пандемии наступило золотое время для арендаторов недвижимости

Кроме того, упали цены в спальных районах. Если в прошлом году, например, за посредственную трехкомнатную квартиру на улице Сийли можно было просить 550 евро, то в этом году цена аренды составляет уже 380 евро в месяц.

Члена правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман добавил, что весной полностью рухнул бизнес по краткосрочной аренде квартир, который еще до сих пор не восстановился.

По его словам, в результате сегодня количество предложений аренды в Таллинне на 50% больше, чем прошлой зимой, и многие владельцы квартир ищут местных долгосрочных арендаторов, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

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