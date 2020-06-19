Второй этап новостроек микрорайна Уус-Мустамяэ, строящегося в центре района Мустамяэ, получил краеугольный камень. По словам представителя шведского девелопера Bonava, проект по развитию Уус-Мустамяэ в настоящий момент является в Эстонии явно самой крупной разработкой с одновременно ведущимся объемом строительных работ, где в общей сложности строится 340 новых квартир.
Вопреки кризису на рынке недвижимости: в Мустамяэ строится целых 10 домов с 340 квартирами
“Строительные работы первого этапа в Уус-Мустамяэ начались еще в 2019 году, когда мы начали строительство трех многоквартирных домов на участке Айанди 5. Эти 99 новых квартир будут готовы уже этой осенью, и только восемь из них еще остаются без нового собственника”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа, подтвердив большой интерес покупателей к разработке Уус-Мустамяэ.
Свежий краеугольные камень знаменует второй этап Уус-Мустамяэ, то есть строительство четырех домов на участках Айанди 10 и Айанди 12, где насчитывается в общей сложности 164 квартиры.
“Мы видим, что и после весны, посеявшей тревогу на рынке недвижимости, у людей сохраняются интерес и желание приобрести квартиру именно в новостройке, и это дает чувство уверенности продолжить строительство крупнейшей новостройки в Мустамяэ полным ходом и без промедлений. Строительные работы третьего этапа Уус-Мустамяэ также по существу уже начались, и закладка краеугольного камня ожидается в ближайшие недели. Третий этап на участке Айанди 8 состоит из двух многоквартирных домов с 77 новыми квартирами. В целом у нас, таким образом, сейчас по проекту разработки Уус-Мустамяэ находится в строительстве три этапа, то есть целых десять многоквартирных домов с 340 квартирами”, — пояснил Рийсмаа.
В течение ближайших 5-7 лет в новом жилом микрорайоне Уус-Мустамяэ, находящемся в центре Мустамяэ, появится 750 новых квартир, будут построены улица Айанди, зоны отдыха и игровые площадки между зданиями, а также рекреационный городок Уус-Мустамяэ для общественного пользования вместе с зелеными зонами.
Капсулу времени в краеугольный камень заложили представители Bonava, Lumi Capital и LHV. Дома, возводимые по адресам Айанди 10 и 12, со 164 новыми квартирами станут частью портфеля арендуемых квартир пенсионных фондов Lumi Capital и LHV. Подобные дома сейчас уже приносят доход в районе Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури. “Наш первый дом с арендуемыми квартирами в Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури показал, что подход с учетом интересов клиента и комплексная услуга, предлагающая многолетнее жилье, это то, что ожидали многие искатели арендуемого жилья”, — сказал коммерческий директор по арендуемому жилью Lumi Capital Ханнес Талль.
“Мустамяэ для многих таллиннцев — это близкая сердцу жилая среда, и мы надеемся, что квартиры, находящиеся в уютном микрорайоне Уус-Мустамяэ, помимо искателей квартир смогут быть популярным местом жительства также среди клиентов съемного жилья. Несмотря на нестабильное время в экономике, мы продолжаем программу инвестирования в арендуемое жилье, поскольку верим в долгосрочный успех эстонской экономики и в город Таллинн, как привлекательную среду, где хорошо жить и работать”, — добавил руководитель LHV по инвестициям в недвижимость Райт Рийм.
По словам руководителя Bonava Eesti, квартиры, строящиеся на деньги пенсионных фондов и предусмотренные для долговременной аренды, составляют в Скандинавии и Западной Европе существенную долю от рынка жилья, предлагая альтернативу тем, кто по разным причинам не рассматривает покупку недвижимости как приемлемый вариант.
“У концерна Bonava имеется предыдущий опыт разработки арендуемого жилья в Скандинавии и Германии, и поскольку в Эстонии имеется целевая группа для такого продукта, то мы желаем следующим этапом и на эстонском рынке жилья вкладывать в развитие арендуемых квартир. О строящихся арендуемых квартирах таких новостроек важно знать, что в принципе это точно такие же квартиры, как и остальные в разработке. Разница заключается лишь в том, покупается ли квартира с жилищным кредитом от девелопера или берется в долговременную аренду у оператора аренды”, — пояснил Рийсмаа.
По словам представителя Bonava, разработка арендуемых квартир по сравнению с коммерческой и торговой недвижимостью может означать для инвестора в краткосрочной перспективе немного меньшую доходность. Однако в нынешнее нестабильное время, а также в долгосрочной, охватывающей экономические циклы перспективе эта коммерческая модель обладает значительно большей стабильностью.
Советуем прочитать:
На территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры построят новый жилой район стоимостью 100 млн евро
ФОТО | На самой дорогой стройплощадке Таллинна царит пустота. Почему строители будто бросили Porto Franco?
Роскошная жизнь во дворце. Как живет вдова Бориса Ельцина
Мать убитой Ещенко назвала ее ошибку в отношениях с Соколовым
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила