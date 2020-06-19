Вопреки кризису на рынке недвижимости: в Мустамяэ строится целых 10 домов с 340 квартирами

“Строительные работы первого этапа в Уус-Мустамяэ начались еще в 2019 году, когда мы начали строительство трех многоквартирных домов на участке Айанди 5. Эти 99 новых квартир будут готовы уже этой осенью, и только восемь из них еще остаются без нового собственника”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа, подтвердив большой интерес покупателей к разработке Уус-Мустамяэ.

Свежий краеугольные камень знаменует второй этап Уус-Мустамяэ, то есть строительство четырех домов на участках Айанди 10 и Айанди 12, где насчитывается в общей сложности 164 квартиры.

“Мы видим, что и после весны, посеявшей тревогу на рынке недвижимости, у людей сохраняются интерес и желание приобрести квартиру именно в новостройке, и это дает чувство уверенности продолжить строительство крупнейшей новостройки в Мустамяэ полным ходом и без промедлений. Строительные работы третьего этапа Уус-Мустамяэ также по существу уже начались, и закладка краеугольного камня ожидается в ближайшие недели. Третий этап на участке Айанди 8 состоит из двух многоквартирных домов с 77 новыми квартирами. В целом у нас, таким образом, сейчас по проекту разработки Уус-Мустамяэ находится в строительстве три этапа, то есть целых десять многоквартирных домов с 340 квартирами”, — пояснил Рийсмаа.

В течение ближайших 5-7 лет в новом жилом микрорайоне Уус-Мустамяэ, находящемся в центре Мустамяэ, появится 750 новых квартир, будут построены улица Айанди, зоны отдыха и игровые площадки между зданиями, а также рекреационный городок Уус-Мустамяэ для общественного пользования вместе с зелеными зонами.

Капсулу времени в краеугольный камень заложили представители Bonava, Lumi Capital и LHV. Дома, возводимые по адресам Айанди 10 и 12, со 164 новыми квартирами станут частью портфеля арендуемых квартир пенсионных фондов Lumi Capital и LHV. Подобные дома сейчас уже приносят доход в районе Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури. “Наш первый дом с арендуемыми квартирами в Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури показал, что подход с учетом интересов клиента и комплексная услуга, предлагающая многолетнее жилье, это то, что ожидали многие искатели арендуемого жилья”, — сказал коммерческий директор по арендуемому жилью Lumi Capital Ханнес Талль.