01.08.2019, 13:48

Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин Depo


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Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин Depo
Фото: Kaamos

Фирма Kaamos Ehitus начала строительство бизнес-квартала Авала возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak. Будет построено три многоэтажных здания, одно из которых станет штаб-квартирой Elektrilevi. Также появится здание, в котором через год откроется первый в Эстонии магазин латвийской торговой сети строительных материалов Depo, передает rus.err.

“Летом 2020 года будет готово здание Depo, а в четвертом квартале — первое из трех офисных зданий, в котором около 6000 квадратных метров займет Elektrilevi”, — сказала ERR директор по маркетингу и коммуникациям Kaamos Кади Роовик.

О приходе в Эстонию латвийской сети магазинов товаров для строительства и сада Depo, имеющей 11 магазинов в Латвии и Литве, в СМИ спекулировали и раньше.

“Магазин Depo будет построен на участке по адресу Вескипости 1 и откроется летом 2020 года”, — сказала Роовик.

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Фото: Arhitektuuribüroo Korrus

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