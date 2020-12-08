Возле Таллиннской кольцевой дороги строится логистический парк за 120 млн евро. Именно там будет новый магазин IKEA

”Это быстро развивающийся район на Таллиннской кольцевой дороге, и в ближайшие годы там ожидаются серьезные изменения. Согласно планировке, в логистическом парке можно построить почти 350 000 квадратных метров производственных и коммерческих зданий, но мы делаем ставку, прежде всего, на качество среды, и застраивать территорию в полном объеме не собираемся”, — Тоомас Саламяэ, член правления предприятия Restate Property Advisors OÜ, выступающего в проекте партнером по продажам.

Этот район получил известность несколько лет назад, когда выяснилось, что именно здесь будет построен первый в Эстонии супермаркет IKEA. Здесь также расположится и центральный склад Maxima Eesti. Плотность движения на Таллиннской кольцевой дороге неуклонно растет, и с появлением новых каналов обслуживания настало время для активного развития логистического бизнеса. За последние годы кольцевая дорога была существенно отремонтирована и расширена. Все транспортные развязки и дорожное покрытие были обновлены практически в полном объеме — от Виа Балтика до Петербургского шоссе. В последние годы также была завершена обслуживающая данный район транспортная развязка Ваэла. В прилегающих регионах быстро развивается жилая среда, которая давно ждет создания здесь услуг и рабочих мест.

Член правления Hammerhead Расмус Тали добавил: ”Для нас это инвестиции ключевого значения. За последние 12 лет мы доказали своим клиентам и инвесторам, что являемся надежным и профессиональным деловым партнером. С этим проектом мы теперь входим в лигу больших игроков. Общий объем инвестиций в логистический парк площадью более 20 гектаров составляет около 120 миллионов евро, а его строительство займет более 7 лет. Для нас стало решающим, что у территории уже есть действующая детальная планировка, которая позволяет немедленно приступить к проекту. До сих пор предприятие Hammerhead фокусировалось на небольших складских, производственных и офисных помещениях в Таллинне, но цель этого проекта — вывести на рынок недалеко от столицы крупные производственные и складские площади по более низкой, чем обычно цене”.