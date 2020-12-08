Hammerhead OÜ начинает строительство нового логистического парка Ringtee Äripark на Таллиннской кольцевой дороге. Приобретенная на прошлой неделе недвижимость находится в волости Кийли недалеко от перекрестка Таллиннской кольцевой дороги и шоссе Курна-Тухала. Стоимость строительства составляет около 120 миллионов евро.
Возле Таллиннской кольцевой дороги строится логистический парк за 120 млн евро. Именно там будет новый магазин IKEA
”Это быстро развивающийся район на Таллиннской кольцевой дороге, и в ближайшие годы там ожидаются серьезные изменения. Согласно планировке, в логистическом парке можно построить почти 350 000 квадратных метров производственных и коммерческих зданий, но мы делаем ставку, прежде всего, на качество среды, и застраивать территорию в полном объеме не собираемся”, — Тоомас Саламяэ, член правления предприятия Restate Property Advisors OÜ, выступающего в проекте партнером по продажам.
Этот район получил известность несколько лет назад, когда выяснилось, что именно здесь будет построен первый в Эстонии супермаркет IKEA. Здесь также расположится и центральный склад Maxima Eesti. Плотность движения на Таллиннской кольцевой дороге неуклонно растет, и с появлением новых каналов обслуживания настало время для активного развития логистического бизнеса. За последние годы кольцевая дорога была существенно отремонтирована и расширена. Все транспортные развязки и дорожное покрытие были обновлены практически в полном объеме — от Виа Балтика до Петербургского шоссе. В последние годы также была завершена обслуживающая данный район транспортная развязка Ваэла. В прилегающих регионах быстро развивается жилая среда, которая давно ждет создания здесь услуг и рабочих мест.
Член правления Hammerhead Расмус Тали добавил: ”Для нас это инвестиции ключевого значения. За последние 12 лет мы доказали своим клиентам и инвесторам, что являемся надежным и профессиональным деловым партнером. С этим проектом мы теперь входим в лигу больших игроков. Общий объем инвестиций в логистический парк площадью более 20 гектаров составляет около 120 миллионов евро, а его строительство займет более 7 лет. Для нас стало решающим, что у территории уже есть действующая детальная планировка, которая позволяет немедленно приступить к проекту. До сих пор предприятие Hammerhead фокусировалось на небольших складских, производственных и офисных помещениях в Таллинне, но цель этого проекта — вывести на рынок недалеко от столицы крупные производственные и складские площади по более низкой, чем обычно цене”.
Развитием Ringtee Äripark будет заниматься Hammerhead OÜ и Eventus Ehitus OÜ, а партнером по продажам станет Restate Property Advisors.
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