Вы не поверите! Назван самый ходовой товар на таллиннском рынке квартир

Если с более новыми, построенными после 2016 года квартирами, по данным Земельного департамента, в августе совершили 78 сделок купли-продажи, то с построенными в промежутке 1940-1990 гг. жилыми помещениями — 241 сделку, или приблизительно на 70% больше.

“Эти величины сохранялись в годовом сравнении, и даже в сравнении нескольких последних лет они аналогичны, и не видно, чтобы новые квартиры захватили власть на рынке, — сказала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. — Девелоперы, конечно, предпочли бы видеть, что люди покупали бы, главным образом, новые жилые площади, но статистика показывает, что торговля расположенными в старых панельных домах квартирами является одной из очень важных частей рынка квартир”.

Самые дорогие квартиры столицы можно найти среди построенных до 1939 года и после 2016 года жилых площадей, их средняя цена сделки за квадратный метр в августе была в пределах 2700 евро. Год постройки самых дешевых квартир находится в промежутке 1971-1990 гг., и их средняя цена сделки за квадратный метр в прошлом месяце составляла 1548 евро.

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