Юрист: "Даже если балкона нет, их ремонт в многоквартирном доме должны оплачивать все собственники "

Как пояснила юрист Союза квартирных товариществ Эстонии Ирина Рева в интервью Радио 4, решением большинства в квартирном товариществе можно освободить собственников, которые не имеют возможности пользоваться балконами, от расходов на ремонт. Если такое решение принято не будет, то жильцы, не имеющие балконов, все равно должны будут участвовать в финансировании ремонтных работ.

“Большинство собственников пользуются балконами бесплатно, а люди, у которых нет балконов, лишены возможности получать за это какую-то компенсацию, поэтому освободить их от затрат на ремонт было бы разумно. Однако решить это можно только на общем собрании”, — сказала юрист, добавив, что в 90% домов нет соглашения об использовании балконов.

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