Несмотря на то, что новых многоквартирных домов строится много и цена квадратного метра жилья находится на рекордном уровне, новые квартиры обычно быстро находят своих владельцев — как показывает статистика портала Kinnisvara24.ee, продажа квартиры в новостройке занимает по времени в среднем 5,2 месяца.
За какой срок новая квартира в Эстонии находит своего владельца?
Калев Роозивяли, член правления портала недвижимости Kinnisvara24.ee, говорит, что сегодняшний рынок недвижимости характеризует высокое число предложений в новостройках и относительно высокий уровень цен, но, учитывая то, что покупательская способность жителей Эстонии также выросла, то и потребность в новых квартирах находится на высоком уровне. “Рост средней цены квадратного метра сделки по недвижимости связан с тем, что, по сравнению с предыдущими годами, все больше сделок совершается с новыми квартирами. Потребность в новых квартирах велика, и т.к. жилье чаще всего покупается в виде долговременной инвестиции, то нет смысла откладывать покупку и в том случае, когда цена недвижимости в настоящее время находится на высоком уровне. Даже если цены будут падать, то может осложниться получение жилищного кредита”, — пояснил Роозивяли.
Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara уточнил, что 33% новых квартир продается уже в течение первых двух месяцев, 50% — в течение полугода и около 16% квартир — в течение 10 месяцев. “В Харьюмаа 80% квартир продается на бумаге тогда, когда строительство еще продолжается. Когда квартира построена, то сокращается и период продажи, потому что многие покупатели еще до осуществления сделки хотят своими глазами увидеть покупаемое имущество”. Востребованность и интерес к новостройкам очень велики, но и предложений тоже много, поэтому потенциальные покупатели до осуществления сделки знакомятся со многими объектами, и покупка тщательно взвешивается.
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Статистика Земельного департамента начиная с 2003 года и до сегодняшнего дня показывает, что за 16 лет сделки с самым высоким уровнем цен были осуществлены в июне текущего года, когда средняя цена квадратного метра проданной квартиры в Таллинне составила 1988 евро и в Тарту — соответственно 1522 евро.
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