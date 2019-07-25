За какой срок новая квартира в Эстонии находит своего владельца?

Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara уточнил, что 33% новых квартир продается уже в течение первых двух месяцев, 50% — в течение полугода и около 16% квартир — в течение 10 месяцев. “В Харьюмаа 80% квартир продается на бумаге тогда, когда строительство еще продолжается. Когда квартира построена, то сокращается и период продажи, потому что многие покупатели еще до осуществления сделки хотят своими глазами увидеть покупаемое имущество”. Востребованность и интерес к новостройкам очень велики, но и предложений тоже много, поэтому потенциальные покупатели до осуществления сделки знакомятся со многими объектами, и покупка тщательно взвешивается.

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Статистика Земельного департамента начиная с 2003 года и до сегодняшнего дня показывает, что за 16 лет сделки с самым высоким уровнем цен были осуществлены в июне текущего года, когда средняя цена квадратного метра проданной квартиры в Таллинне составила 1988 евро и в Тарту — соответственно 1522 евро.

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