Заброшенный гарнизон хотят превратить в экогород будущего: кто поселится на бывшей базе советских войск

Комплекс зданий бывшего гарнизона Западной группы войск (ЗГВ) под Берлином в Вюнсдорфе обнесен забором, обесточен и отключен от отопления. Туристов пускают сюда по предварительной записи, посещение стоит 15 евро с человека. Заброшенные здания военного городка облюбовали фотографы и кинокомпании — уж больно живописно выглядят опустевшие места: театр, бассейн и бывший Дом офицеров в здании, построенном сто лет назад. Возле него на постаменте возвышается памятник Ленину. Кругом — ни души.

Упадок Вюнсдорфа после вывода советских войск

В начале 1990-х с местного вокзала каждый день уходил прямой поезд в Москву, а сегодня — лишь пустая электричка в Берлин раз в полчаса. Вюнсдорф был штаб-квартирой Западной группы войск, здесь размещались до 50 тысяч солдат, офицеров и членов их семей. Гражданам ГДР доступ в город был закрыт.

Российские войска покинули город в 1994-м, в последующие два года освободившиеся земельные участки общей площадью 538 гектаров перешли в собственность девелоперского агентства федеральной земли Бранденбург.

К началу 2020 года примерно 300 гектаров были проданы инвесторам или переданы в собственность местной администрации. Но часть зданий так и не нашла новых хозяев — среди них и бывший Дом офицеров ЗГВ.

Сейчас это здание охраняется как памятник архитектуры, хотя и находится в запустении. Входная дверь в него закрывается на ржавую щеколду, внутри — пыль, запах плесени и пустые бутылки. Отключенный от электричества и отопления объект пользуется большой популярностью у тех, кто ищет необычный фон для фотосессий, рассказывает сторож, охраняющий въезд на территорию. Дать интервью он отказывается.

План профессора урбанистики