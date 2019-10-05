Индекс Pindi, фиксирующий стоимость квадратного метра квартирной недвижимости в Эстонии, почти 2 года колебался вверх-вниз без значительных изменений, однако это может быть лишь кратковременная пауза перед резким рывком вверх.
Застой на рынке квартир: затишье перед бурей?
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что несмотря на достаточное количество вызывающих беспокойство проблем в мировой экономике и наблюдающуюся на местном рынке недвижимости тенденцию снижения количества активных молодых людей в долгосрочной перспективе, грядущие год-два могут оказаться достаточно бурными для рынка квартир в Эстонии.
“Навязчивые предложения дешевых кредитов, исторически сложившийся низкий уровень предложений во многих городах, а также высвобождающиеся в связи с пенсионной реформой деньги могут столь резко изменить соотношение спроса и предложения, что цены способны временно выйти из-под контроля и взлететь еще выше, — предупредил Сооман. — В отличие от широко распространенного представления резкие скачки на рынке вовсе не в интересах бюро недвижимости, поэтому мы наблюдаем за происходящим на рынке, скорее, с тревогой, поскольку законы природы действуют также и в экономике: то, что когда-то поднимается, однажды начнет и опускаться вниз”, — пояснил Сооман.
Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии, в сентябре понизился на 4%, достигнув 1445 евро за квадратный метр, при этом аналогичный ценовой уровень уже наблюдался в конце 2017 года.
По корригированным сведениям, в августе индекс Pindi еще составлял 1 499 евро /м². Если в августе нынешнего года в индексированных городах было заключено 1407 сделок с квартирной собственностью, то в сентябре их количество достигло 1 408.
Для сравнения: в сентябре 2018 года, то есть ещё год назад, в индексированных городах было совершено 1 249 сделок с квартирной собственностью.
При сопоставлении с пиком цен, отмеченным в июне 2019 года, индекс находится ниже на 7 процентов. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 132 процента.
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При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарва сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.
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