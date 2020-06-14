Одна из ведущих страховых компаний Эстонии ERGO ежемесячно рассматривает более 300 случаев ущерба в связи с жилищным страхованием. Наиболее распространенными причинами являются аварии в системе водоснабжения, а также разрушения в связи со штормами, пожары и т.д. По данным страховой компании, в период вызванного коронавирусом кризиса число происшествий с жильем сильно не увеличилось, но имели место своеобразные случаи, причем тот факт, что люди больше находились дома, повлиял и на характер происшествий.
Затопления в многоквартирных домах и загоревшийся от соседского окурка балкон: что случалось с жильем во время коронакризиса
“Описанные ситуации были как гром среди ясного неба и доставили собственникам жилья множество проблем. Больше всего уведомлений об ущербе к нам поступало в связи с затоплениями. Поскольку многие такие проблемы вызваны соседями, можно в шутку сказать, что худший враг жителя Эстонии — сосед сверху, который во время кризиса тоже часто бывал дома. Наиболее серьезные случаи ущерба, впрочем, по-прежнему связаны с пожарами”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.
Макиенко привел четыре примера происшествий, количество которых заметно увеличилось за последние месяцы. Вероятно, они еще долго будут напоминать о вызванном распространением коронавируса чрезвычайном положении.
Житель девятого этажа затопил половину многоквартирного дома
Один из наиболее масштабных случаев последних лет имел место, когда начавшийся на верхнем этаже 9-этажного дома потоп залил пять расположенных ниже этажей. Для обеспечения безопасности пришлось отключить электричество во всем доме. Ликвидация последствий затопления, разумеется, потребовала значительных усилий. “К сожалению, статистика демонстрирует, что половина жилья в Эстонии вообще не застрахована, причем острее эта проблема стоит именно в более старых многоквартирных домах. Еще один тревожный момент заключается в том, что часто в качестве размера страхового возмещения выбирают минимальные суммы, никак не способные покрыть причиненный соседям ущерб. Из собственного же кармана компенсировать такие ущербы очень сложно”, — сказал Макиенко.
Загоревшийся от соседского окурка балкон
В одном 9-этажном доме на балкон четвертого этажа из одной из расположенных выше квартир упал окурок, от которого загорелись находившиеся на балконе вещи и оказался поврежден фасад здания. Ремонтные работы обошлись примерно в 4000 евро, к которым добавилось восстановление домашнего имущества. “К счастью, у собственника квартиры имелось страхование ответственности в размере 64 000 евро, в результате чего ему не пришлось самому оплачивать расходы — а только иметь дело с тем, какие неприятности доставил соседям вызванный им пожар”, — добавил Макиенко.
Ловушка за воротами
В период кризиса за домашней помощью ERGO обратился клиент, который не смог выехать на машине из ворот собственного дома. Ворота не реагировали на пульт, причем руками открыть их тоже не удалось. Установившая же ворота компания к тому времени успела обанкротиться, и дозвониться до нее и получить помощь не удалось. Решением стал звонок в службу домашней помощи, работники которой вызволили клиента из ловушки и занялись заменой замка.
Пожар из-за кухонной вытяжки
Во время кризиса в ERGO попал случай, когда на кухне загорелась вытяжка, в результате чего начался пожар: кухня полностью сгорела, пострадали и другие комнаты. Сами жильцы травм избежали, но ремонт квартиры вместе с восстановлением имущества и расходами на временное жилье обошелся более чем в 30 000 евро. “Поскольку у собственника квартиры имелся действующий договор жилищного страхования, связанные с его квартирой расходы были возмещены. Тем не менее, в этой истории есть и одно неприятное “но” — в качестве суммы покрытия ответственности было выбрано всего 3200 евро, и этого, вероятно, не хватит, чтобы возместить соседям причиненный огнем ущерб”, — отметил Макиенко.
В прошлом году об ущербах в рамках жилищного страхования компании ERGO сообщали 3595 раз. Средняя сумма ущерба составила 1095 евро. В прошлом году за домашней помощью ERGO обращались около 400 раз.
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