14.01.2020, 13:53

Здания Coca-Cola Plaza и Postimaja хотят объединить


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Delfi saal Coca Cola Plazas
Delfi saal Coca Cola PlazasFoto: Jaanus Lensment

Baltic Horizon планирует инвестировать от 16 до 20 миллионов евро в объединение Coca-Cola Plaza и Postimaja, пишут “Деловые Ведомости”.

В Coca-Cola Plaza находятся кинотеатр Forum Cinemas, а в Postimaja, среди прочего H&M, Rimi, Deichmann и MyFitness.

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