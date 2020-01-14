Baltic Horizon планирует инвестировать от 16 до 20 миллионов евро в объединение Coca-Cola Plaza и Postimaja, пишут “Деловые Ведомости”.
14.01.2020, 13:53
Здания Coca-Cola Plaza и Postimaja хотят объединить
В Coca-Cola Plaza находятся кинотеатр Forum Cinemas, а в Postimaja, среди прочего H&M, Rimi, Deichmann и MyFitness.
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