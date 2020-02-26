Земля под жилье в Харьюмаа стоит в 11 раз больше, чем в Йыгевамаа. Где и за сколько можно купить самый дешевый участок?

Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что высокие цены на землю под жилье в Харьюмаа и, прежде всего, в Таллинне обусловлены высоким спросом в столичном регионе. Статистика сделок Земельного департамента показывает, что в прошлом году в Харьюмаа были проданы 3075 участков под жилье средней площадью 2052 квадратных метра. Средняя цена квадратного метра застроенной земли составила 95,1 евро, а незастроенной 42,5 евро. “В настоящее время на портале Kinnisvara24 продаются 776 расположенных в Харьюмаа участков, причем большая их часть находится в районах новых строительных проектов в таллиннских пригородах”, — отметила Таммеорг.

Самый дорогой участок продается в таллиннском районе Кристийне

В таллиннском районе Кристийне на улице Хане продается участок недвижимости площадью 2983 квадратных метра, предназначенный для строительства многоквартирного дома. Большой удачно расположенный участок продается за 1,8 миллиона евро. Здесь можно построить дом, в котором будет до 40 квартир.

Три наиболее дешевых участка земли под жилье в Харьюмаа:

1. В городе Палдиски на улице Куллеркупу продается участок площадью 601 квадратный метр, цена которого составляет 6500 евро. На участке летом доступна вода из трассы, подключение к электрической сети в настоящий момент отсутствует.