Статистика портала недвижимости Kinnisvara24.ee и Земельного департамента демонстрирует, что цены на землю под жилье могут различаться от уезда к уезду в разы – если наиболее дорогие участки находятся в Харьюмаа, то, к примеру, в Йыгевамаа землю для строительства жилья можно приобрести в 11 раз дешевле.
Земля под жилье в Харьюмаа стоит в 11 раз больше, чем в Йыгевамаа. Где и за сколько можно купить самый дешевый участок?
Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что высокие цены на землю под жилье в Харьюмаа и, прежде всего, в Таллинне обусловлены высоким спросом в столичном регионе. Статистика сделок Земельного департамента показывает, что в прошлом году в Харьюмаа были проданы 3075 участков под жилье средней площадью 2052 квадратных метра. Средняя цена квадратного метра застроенной земли составила 95,1 евро, а незастроенной 42,5 евро. “В настоящее время на портале Kinnisvara24 продаются 776 расположенных в Харьюмаа участков, причем большая их часть находится в районах новых строительных проектов в таллиннских пригородах”, — отметила Таммеорг.
Самый дорогой участок продается в таллиннском районе Кристийне
В таллиннском районе Кристийне на улице Хане продается участок недвижимости площадью 2983 квадратных метра, предназначенный для строительства многоквартирного дома. Большой удачно расположенный участок продается за 1,8 миллиона евро. Здесь можно построить дом, в котором будет до 40 квартир.
Три наиболее дешевых участка земли под жилье в Харьюмаа:
1. В городе Палдиски на улице Куллеркупу продается участок площадью 601 квадратный метр, цена которого составляет 6500 евро. На участке летом доступна вода из трассы, подключение к электрической сети в настоящий момент отсутствует.
2. Неподалеку от Румму в деревне Кибуна продается участок земли под жилье площадью 709 квадратных метров. Участок стоимостью 9900 евро не застроен, на нем нет подключений к водопроводу и электрической сети.
3. В городе Палдиски на улице Мереранна продается участок, предназначенный для строительства частного дома. Участок площадью 1019 квадратных метров стоит 10 000 евро. В отношении земли выполнена детальная планировка.
Самые дешевые участки земли под жилье на портале Kinnisvara24.ee продаются в Пярнумаа, Ида-Вирумаа и Ярвамаа. Согласно статистике Земельного департамента, в 2019 году меньше всего квадратный метр земли под жилье стоил в Йыгевамаа, на Хийумаа, в Ярвамаа и Пылвамаа, где сделки совершали по средней цене менее 4 евро за квадратный метр.
Три наиболее дешевых находящихся в продаже участка земли под жилье:
1. В Пярнумаа в деревне Ээнсе с электронного аукциона продается застроенный участок по начальной цене в 1000 евро. Расположенный неподалеку от Пярну-Яагупи хутор Ааса амортизирован, но на участке можно построить новый дом для круглогодичного проживания или дачу.
2. В Ида-Вирумаа в городе Нарва продается незастроенный участок площадью 239 квадратных метров. Земля стоимостью 1200 евро находится в районе Кирси и отлично подходит, например, для строительства дачи.
3. В Ярвамаа в деревне Имавере продается участок под жилой дом по очень выгодной цене — 1990 евро. Участок граничит с новейшим в Ярвамаа жилым кварталом, поблизости находятся детский сад, школа, магазин и заправочная станция. В отношении участка выполнена детальная планировка.
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