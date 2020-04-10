Женщина возмущена: “кто сказал, что цены на аренду падают? Мой арендодатель нагло заявил, что теперь хочет на 100 евро больше”

“В последнее время в прессе и социальных сетях много пишут о том, что владельцы квартир идут навстречу жильцам и снижают цены. Времена тяжелые, многие арендаторы столкнулись с урезанием зарплат или вовсе лишились работы. А жизнь дорогая, и именно у молодежи не было особой возможности что-то откладывать. В одной статье эксперты также советовали арендаторам и арендодателям поговорить друг с другом.

Я проживаю со своим спутником в районе Кристийне. Мы снимаем двухкомнатную квартиру. Владелец — мужчина за 30. Насколько я понимаю, у него есть какие-то фирмы и квартира эта была инвестицией. Мы живем здесь уже около двух лет. Общение с владельцем минимальное. За аренду и коммуналку всегда платили вовремя. Я позвонила ему в пятницу. Сказала, что у нас сейчас тоже ситуация сложная и спросила, нет ли возможности немного снизить цену. Например, до 350 евро (сейчас мы платим 400).

Он выслушал меня и ответил, что тоже думал о том, что делать с квартирой. Сказал, что у него тоже есть обязательства, что доходы снизились, а кредит надо выплачивать. Сказал, что изучил информацию в интернете, поспрашивал у связанных со сферой недвижимости знакомых и пришел к выводу, что эта квартира стоит 500 евро в месяц. То есть он хочет поднять плату на 100 евро в месяц. Итог нашего разговора: он не сдался. Сказал, чтобы мы в начале следующей недели сообщили, согласны ли. А если нет, то через месяц должны съехать.

Я не люблю принимать решения на эмоциях, но мой первый порыв был: все, хватит. Мы съезжаем. Далее мы только укрепитесь в своем решении и стали смотреть по сторонам. Думаю, что сейчас начнет появляться все больше предложений об аренде (например, долгосрочную аренду начнут предлагать те, кто до этого действовал через Airbnb), а цены даже немного упадут. 500 евро мы точно платить не смогли бы. От самого отношения тоже было противно. Мы всегда были хорошими арендаторами, а теперь вот так с нами поступают….

Мы с моим спутником — яркий пример того, как уменьшается сейчас доход у семей. Я работаю в офисе и могу продолжать делать это удаленно. Но фирма сообщила, что оборот уменьшается и на следующие несколько месяцев зарплата снижается на 20%. Посмотрим, что будет дальше. А вот спутник занят в музыкальной сфере, играет в небольшой группе, и, конечно же, сейчас все выступления отменены. Также он на полставки работает в музыкальной школе. К счастью, этого дохода он пока не лишился и дает дистанционные уроки. Но, как вы и сами уже догадались, много он за это не получает.