Женщина взяла на двоих с возлюбленным жилищный кредит, а в итоге осталась без квартиры

“Пять лет назад все казалось хорошо: университет закончен, хорошее место работы, где можно подниматься по карьерной лестнице. В довершение всего близкий человек рядом. Я действительно думала, что проживу с ним всю жизнь.

По иронии судьбы узами брака мы друг друга связывать не стали, так как не видели необходимости в официальной бумажке. На деле же мы заключили еще более сильный союз, документы для которого предоставил банк. Иными словами: мы взяли совместный кредит на покупку новой квартиры в совместную собственность.

Мы мыслили масштабно и купили трехкомнатную квартиру в новостройке. Стоила она довольно много, но, если делить выплаты про кредиту на двоих, то сумма не казалась такой большой. И у меня, и у него имеется стабильный доход.

Однако через четыре года, то есть в начала прошлого года, мы разъехались. На самом деле наши отношения сошли на нет уже раньше, но формально мы оставались вместе и раздражали друг друга. Ссорились просто на пустом месте. Да, кричать в течение получаса можно даже из-за того, что вторая половина не помыла посуду. Я не могу быть уверена на 100%, но мне кажется, что к тому времени у него уже был кто-то на стороне.

Он поступил по-мужски, упаковал свои вещи и переехал на съемную квартиру. Я осталась в нашей. Далее мы стали решать, на чье имя переоформлять квартиру. Для банка разницы нет, главное, чтобы платили. Я уже сильно привыкла к этой квартире, но знала, что платежи по кредиту для меня одной слишком большие. Но я подумала, что ничего страшного, на работе можно брать сверхурочные и буду экономить. Я хотела эту квартиру. Он тоже.