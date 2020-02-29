Около года назад Карти разошлась со своим спутником жизни, с которым прожила долгое время. Расставание было сильно затруднено из-за совместного кредита на квартиру. Женщина написала в редакцию Naistekas письмо, в котором рассказала свою историю:
Женщина взяла на двоих с возлюбленным жилищный кредит, а в итоге осталась без квартиры
“Пять лет назад все казалось хорошо: университет закончен, хорошее место работы, где можно подниматься по карьерной лестнице. В довершение всего близкий человек рядом. Я действительно думала, что проживу с ним всю жизнь.
По иронии судьбы узами брака мы друг друга связывать не стали, так как не видели необходимости в официальной бумажке. На деле же мы заключили еще более сильный союз, документы для которого предоставил банк. Иными словами: мы взяли совместный кредит на покупку новой квартиры в совместную собственность.
Мы мыслили масштабно и купили трехкомнатную квартиру в новостройке. Стоила она довольно много, но, если делить выплаты про кредиту на двоих, то сумма не казалась такой большой. И у меня, и у него имеется стабильный доход.
Однако через четыре года, то есть в начала прошлого года, мы разъехались. На самом деле наши отношения сошли на нет уже раньше, но формально мы оставались вместе и раздражали друг друга. Ссорились просто на пустом месте. Да, кричать в течение получаса можно даже из-за того, что вторая половина не помыла посуду. Я не могу быть уверена на 100%, но мне кажется, что к тому времени у него уже был кто-то на стороне.
Он поступил по-мужски, упаковал свои вещи и переехал на съемную квартиру. Я осталась в нашей. Далее мы стали решать, на чье имя переоформлять квартиру. Для банка разницы нет, главное, чтобы платили. Я уже сильно привыкла к этой квартире, но знала, что платежи по кредиту для меня одной слишком большие. Но я подумала, что ничего страшного, на работе можно брать сверхурочные и буду экономить. Я хотела эту квартиру. Он тоже.
Мы долго спорили и обсуждали этот вопрос. Никто не хотел уступать. Он говорил, что прав на квартиру у него больше, так как он в нее много вложил.
Сейчас я думаю, что такие ситуации действительно неприятны, ведь формально оба имеют одинаковые права. Переоформили договор мы только в конце лета. Я в итоге сдалась, и квартира отошла ему. Поскольку какое-то время я платила за кредит сама (он ведь в квартире не проживал), то я смогла почувствовать, насколько тяжела эта ноша. Сумма за месяц была очень большая. И поди знай, как поведет себя еврибор в будущем. Тогда ежемесячные платежи могут вырасти еще. Сам кредит был взят на 30 лет, так что выплачивать еще долго. Да и он постоянно давил, и это утомляло. Мне хотелось, чтобы это побыстрее закончилось.
Также были споры о том, возместит ли он мне что-то, ведь я более четырех лет выплачивала кредит, а теперь квартира мне не принадлежит (сумму ежемесячных выплат мы делили на две равные части). Он сказал, что по сути я была квартиросъемщиком. Все закончилось тем, что небольшую сумму он мне все же выплатил, но по сравнению с моими взносами это довольно мало.
Теперь я опять живу в съемном жилье и мечтаю о собственном доме. Хочу попробовать взять в банке одна кредит при помощи Kredex и приобрести себе гнездышко. Конечно же, не такое большое, как предыдущая квартира, но, может, что-то найду. Сейчас я думаю, что в следующих отношениях я недвижимость на двоих покупать не хочу. Конечно, не все расходятся, но никогда нельзя быть уверенным”.
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