Жильцы многоквартирных домов часто забывают, что оставленные на межэтажных лестничных клетках детские коляски и велосипеды являются источником пожароопасности, кроме того, они препятствуют движению работников оперативных служб.
Жильцы многоквартирных домов подвергают опасности себя и соседей
Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в старых многоквартирных домах жильцы часто считают лестничные клетки более надежными, чем подвальные боксы, и складывают туда также и пожароопасные вещи. “Кроме того, гораздо удобнее оставлять детскую коляску на этаже, а не тащить ее вместе с ребенком в плохо освещенный подвал”, — пояснил Лимбах причину, по которой жильцы оставляют вещи на лестничной клетке.
“Хотелось бы напомнить, что как велосипедные шины, так и детские коляски являются крайне пожароопасными объектами. Помимо этого, они препятствуют, например, передвижению медицинских работников, если кому-то в срочном порядке потребуется медицинская помощь”, — сказал он.
“Если подвалы не являются достаточно надежными и безопасными местами для хранения вещей, то эту тему следует поднять на собрании квартирного товарищества и найти решение проблемы безопасности, а не оставлять на лестничной клетке свои предметы, которые мешают ходить другим жильцам”, — добавил Лимбах.
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