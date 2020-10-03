Жильцы многоквартирных домов подвергают опасности себя и соседей

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в старых многоквартирных домах жильцы часто считают лестничные клетки более надежными, чем подвальные боксы, и складывают туда также и пожароопасные вещи. “Кроме того, гораздо удобнее оставлять детскую коляску на этаже, а не тащить ее вместе с ребенком в плохо освещенный подвал”, — пояснил Лимбах причину, по которой жильцы оставляют вещи на лестничной клетке.

“Хотелось бы напомнить, что как велосипедные шины, так и детские коляски являются крайне пожароопасными объектами. Помимо этого, они препятствуют, например, передвижению медицинских работников, если кому-то в срочном порядке потребуется медицинская помощь”, — сказал он.

“Если подвалы не являются достаточно надежными и безопасными местами для хранения вещей, то эту тему следует поднять на собрании квартирного товарищества и найти решение проблемы безопасности, а не оставлять на лестничной клетке свои предметы, которые мешают ходить другим жильцам”, — добавил Лимбах.

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