Проведенный страховой компанией ERGO и исследовательской фирмой SKDS опрос показал, что из связанных с жильем несчастных случаев жители Эстонии больше всего опасаются пожаров и скачков напряжения в электросети. Несмотря на то, что от этих опасностей можно застраховаться, почти у половины жителей страны жилье остается не застрахованным.
Жители Эстонии боятся пожаров, но половина жилья не застрахована
Пожаров и перенапряжения в электросети опасается 51% респондентов. Вызванных водой проблем, например, прорыва труб, боятся 35% ответивших — прежде всего, жители квартир.
“Страх перед пожаром совершенно понятен — ущерб от огня может быть огромным, а в худшем случае могут даже погибнуть люди. Вместе с тем большинство уведомлений об ущербе мы все же получаем в связи с затоплением — от прохудившейся трубы или протекающей крыши. В порядке шутки можно сказать, что злейший враг квартиры жителя Эстонии — сосед сверху”, — сказала специалист ERGO по рассмотрению имущественных ущербов Туули Калберг.
Несколько меньше жители Эстонии опасаются разрушительной силы стихийных бедствий. Вызванных грозой повреждений боится каждый третий. Угрозу в штормах, граде, вихрях и торнадо видит каждый пятый. Меньше всего в Эстонии боятся наводнений и землетрясений.
Согласно статистике ERGO, несчастные случаи происходят с каждым 50 клиентом жилищного страхования. “В сравнении, например, с дорожным страхованием, с жильем случается в разы меньше происшествий. Исследование безопасности, впрочем, показывает, что жители Эстонии больше всего тревожатся именно за свое жилье. К сожалению, мы видим, что при этом сегодня в стране застрахована лишь половина жилья”, — добавила Калберг.
В прошлом году об ущербе в рамках жилищного страхования компанию ERGO уведомили 3595 раз. Крупнейшие страховые случаи были связаны с возгораниями и достигали 70 000 евро.
Исследование безопасности ERGO проводилось совместно с латвийским центром исследований общественного мнения SKDS. В опросе участвовали более 3000 человек 18-74 лет из Эстонии, Латвии и Литвы. Аналогичное исследование также проводилось в 2014, 2015 и 2017 годах.
ERGO — одна из ведущих страховых компаний в странах Балтии, предлагающая полный спектр решений: от страхования имущества до страхования жизни. В Эстонии, Латвии и Литве услугам, опыту и финансовой стабильности ERGO доверяют более 550 000 клиентов. Действующие в странах Балтии предприятия ERGO входят в концерн ERGO — одну из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Концерн представлен более, чем в 30 странах мира, фокусируясь на рынках Европы и Азии. В свою очередь, ERGO принадлежит одному из крупнейших в мире концерну перестрахования Munich Re, учрежденному в 1880 году.
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