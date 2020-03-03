Жители Эстонии боятся пожаров, но половина жилья не застрахована

Пожаров и перенапряжения в электросети опасается 51% респондентов. Вызванных водой проблем, например, прорыва труб, боятся 35% ответивших — прежде всего, жители квартир.

“Страх перед пожаром совершенно понятен — ущерб от огня может быть огромным, а в худшем случае могут даже погибнуть люди. Вместе с тем большинство уведомлений об ущербе мы все же получаем в связи с затоплением — от прохудившейся трубы или протекающей крыши. В порядке шутки можно сказать, что злейший враг квартиры жителя Эстонии — сосед сверху”, — сказала специалист ERGO по рассмотрению имущественных ущербов Туули Калберг.

Несколько меньше жители Эстонии опасаются разрушительной силы стихийных бедствий. Вызванных грозой повреждений боится каждый третий. Угрозу в штормах, граде, вихрях и торнадо видит каждый пятый. Меньше всего в Эстонии боятся наводнений и землетрясений.

Согласно статистике ERGO, несчастные случаи происходят с каждым 50 клиентом жилищного страхования. “В сравнении, например, с дорожным страхованием, с жильем случается в разы меньше происшествий. Исследование безопасности, впрочем, показывает, что жители Эстонии больше всего тревожатся именно за свое жилье. К сожалению, мы видим, что при этом сегодня в стране застрахована лишь половина жилья”, — добавила Калберг.

В прошлом году об ущербе в рамках жилищного страхования компанию ERGO уведомили 3595 раз. Крупнейшие страховые случаи были связаны с возгораниями и достигали 70 000 евро.