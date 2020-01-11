“Живите по средствам!” Что делать, если не можете купить квартиру: полезные советы от эстонского маклера

“Очень похвально, что ты хочешь быть самостоятельной и не ждешь принца на белом коне, который купит тебе квартиру. Кроме того, для Эстонии у тебя очень хорошая зарплата (1150 чистыми в месяц — прим.ред.)”, — отмечает Кабель.

“Я прочитал твое письмо, и в нем говорится о том, что я слышал, наверное, не одну сотню раз. Мне хотелось бы поделиться с тобой и другими людьми своими размышлениями по поводу недвижимости. Надеюсь, это хоть немного поможет”.

“Если я правильно понял, у тебя нет семьи. Тогда почему ты живешь в двухкомнатной квартире? Одинокой женщине не нужны две комнаты. Сейчас на порталах можно найти однокомнатные квартиры (25-35 м2) за менее чем 350 евро в месяц. А в целом цены на однокомнатные квартиры начинаются с 280 евро. Конечно, качество квартир низкого ценового класса не самое лучшее, но за цену начиная с 300 евро можно найти довольно приличные”.