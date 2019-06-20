“Живу в ячейке, как сумка на вокзале”. О том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга

Я знала, что придется покупать какую-то очень маленькую квартиру, морально была готова к этому — так мне казалось. Ну, надо же с чего-то начинать. Денег пять миллионов, выбор небогатый. Новостройки не рассматривала, у меня принцип. Я видела наши одинцовские долгострои и историй наслушалась от тех же коллег. Одной пришлось самой подъезд достраивать — в буквальном смысле слова. С соседями. Строительная компания обанкротилась, а дома почти готовые. Ну, они взяли и сами доделали. Я на такие подвиги не способна.

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Еще одно требование касалось района. Никаких Выхино, Некрасовки и прочего. Дело не в снобизме, просто оттуда ехать дольше и тяжелее, чем из Одинцово. Какой смысл шило на мыло менять? Поэтому искала “малогабаритку” в пределах пяти станций от Кольцевой линии метро.

Предлагают в этой категории немного. Если маленькая квартира, значит почти наверняка она в общежитии, переделанном в жилой дом. Есть в Москве такие дома, причем даже в приличных районах. И не все они “убитые”, но там обычно своеобразный контингент. Понятно, что приличные люди из общежитий стараются перебраться в нормальное жилье, а остаются лица с пониженной социальной ответственностью. Не все они алкоголики и наркоманы, но и парочки на подъезд достаточно.

В конечном итоге квартиру мне нашел риелтор, без услуг которого я долго пыталась обойтись. Но в случае со старым фондом это практически невозможно — бывает, выберешь почти идеальный вариант, прямо не квартира, а конфетка. Ну а дальше начинается — с ценой всякие выверты, с документами. Отдельная категория — выходки собственников. Один пытался на интим меня развести. Вот это как вообще?

Выбор пал на “однушку”, переделанную в студию, в кирпичном доме. Район Загородного шоссе. Это такое довольно странное место далеко от метро, но в пределах Третьего кольца. Рядом есть станция МЦК “Крымская”. Мне удобно.

К дому тоже претензий никаких — “девятиэтажка” не самой худшей серии. Ну, лифта грузового нет, запах в подъезде не очень приятный, потолки 2,6 метра. Но не хрущевка же. В таких домах главный баг — это как раз площадь квартир. “Двушки” по 40 квадратных метров, “однушка” моя — 27-метровая. Но там и ванная с туалетом раздельные, и балкон, и кухня есть — это в изначальном варианте. Предыдущий собственник все переделал, снес стены между коридором и комнатой и между комнатой и кухней, санузел объединил. Получилась студия.

Пока я делала ремонт, жила там одна, без сына. Покоя не было, потому что ремонт его в принципе исключает. А как доделала, перевезла сына. 17-метровую комнату пришлось перегородить стеллажом. Кухня пять метров, но всю технику впихнули. Нормально получилось. В коридоре шкаф — он нам очень нужен, чтобы хранить верхнюю одежду. Тесно, входишь и носом практически в него упираешься. По-другому никак.