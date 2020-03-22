Зимние месяцы на рынке недвижимости были более оживленными, чем в минувшем году. Почему?

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в январе, по корригированным сведениям, составлял 1 510 евро/м². Если в январе в индексированных городах было заключено 1 246 сделок с квартирной собственностью (в январе 2019 года — 1 175), то в феврале количество сделок составило 1 328. Для сравнения: в феврале 2019 года в индексированных городах было совершено 1 165 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что в минувшем году продолжительные праздники (Рождество и Новый год выпали на середину недели) предоставили семьям возможность спокойно взвесить свои решения относительно покупок, поэтому январь и февраль стали периодом оформления их решений. “Нет оснований искать какой-либо аномалии в последовавшем росте, поскольку после длительных праздников и смены волн тепла и холода люди активнее, чем прежде приступили к реализации своих временно отложенных планов”, — пояснил он.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2019 года, индекс расположен ниже на 4 процента. В сравнении с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 164 процента выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.

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