В самый разгар лета — в июле — сады выглядят особенно живописно, а впереди нас ждет большая часть жарких дней и теплых вечеров на свежем воздухе. Поэтому настало время объявить наш летний фотоконкурс! Присылайте фотографии вашего “летнего” дома — будь то балкон, сад, терраса, уличная кухня или дача. Фотоконкурс продлится до начала сентября, а призы предоставила компания Fiskars.
“Мой дом летом”: участвуйте в фотоконкурсе, посвященном дому, саду и террасам, и выиграйте замечательные призы!
Вооружитесь фотокамерой и запечатлите свой дом летом — ждем от вас на конкурс 3-6 фотографий. Не забудьте указать месторасположение и снабдить фотографии своего балкона, террасы, сада, уличной кухни, летнего дома или дачи кратким описанием. На конкурс принимаются также фотографии прошлых лет. Победитель и фотографии его дома летом станут героями итоговой статьи конкурса.
Фотографии присылайте по адресу moodnekodu@delfi.ee с 4 июля по 1 сентября 2019 года. Среди финалистов конкурса будет проведено читательское голосование, которое состоится с 4.09-11.09.2019 и путем которого будет выбран победитель конкурса.
Условия конкурса:
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- Объект на фотографии должен быть опрятным и аккуратным.
- У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.
- Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.
- Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов в печатном издании moodnekodu.ee (с указанием авторства).
- Фотоконкурс на Delfi проводят эстоноязычный портал дизайна и интерьера moodnekodu.ee и русскоязычный портал дизайна и интерьера dekor.ee. Читательское голосование пройдет на обоих порталах, все фотографии участников также будут опубликованы в обоих источниках. Результаты голосований двух порталах суммируются.
- Главный приз конкурса — полноценный комплект садовода, в который входит автоматическая система полива с колесиками Waterwheel XL, мотыга из серии Xact, удалитель сорняков, вилка для прополки, плоскорез, газонные грабли и грабли для листьев. Приз общей суммой на 400 евро предоставила компания Fiskars.
Также, среди участников будет разыгран дополнительный приз: комплект от Fiskars, в который входят инструменты с короткими ручками из новой серии Xact (совок для посадки, грабли, нож, удалитель сорняков) и ножницы для живой изгороди из серии PowerGear. Стоимость комплекта 125 евро.
Подробнее рассмотреть призы конкурса можно в галерее:
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