НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Голосуем! У кого из наших читателей лучше всего украшен дом?

Подошел к концу срок подачи фотографий на новогодний конкурс от Dekor.ee — пришло время голосовать! Мы попросили наших читателей показать, как они украсили свой дом на Рождество и Новый год. Тот, кто наберет больше всего голосов, выиграет стильный приз стоимостью более 400 евро!
Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala. Стоимость комплекта составляет 425 евро! Больше о нем читайте здесь.
Все конкурсные работы пронумерованы — ознакомьтесь с фотографиями и проголосуйте за понравившийся рождественско-новогодний декор в конце статьи! Голосование продлится до вечера 11 января!
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