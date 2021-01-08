НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Голосуем! У кого из наших читателей лучше всего украшен дом?

Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala. Стоимость комплекта составляет 425 евро! Больше о нем читайте здесь.

Все конкурсные работы пронумерованы — ознакомьтесь с фотографиями и проголосуйте за понравившийся рождественско-новогодний декор в конце статьи! Голосование продлится до вечера 11 января!

1 — Маргарита из Пыхья-Таллинна



2 — Екатерина



3 — Алина из Ласнамяэ



4 — Светлана



5 — Яна



6 — Натали



7 — Марина



8 — Ирина



9 — Анна из Ласнамяэ



10 — Ольга из Кадриорга



11 — Андрей из Меремыйза



12 — Анастасия из Сан-Франциско



13 — Анна из Ярвекюла



14 — Татьяна украсила свои дома в Лауласмаа и Пирита-Козе



15 — Дарья из Табасалу



16 — Виктория из Кесклинна



17 — Диана из Виймси

