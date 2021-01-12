НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Поздравляем победителя! Смотрите, за чей праздничный интерьер проголосовали читатели

И так, победителем конкурса становится участник номер 2 — Екатерина!

“В нашей семье подготовка к праздникам начинается с начала ноября. Превращать дом в сказку стало традицией и не может не радовать глаз. В этом году наш дом украшен в стиле американского Рождества, и не смотря на то что встречаем год быка, пожалуй все согласятся, что красный цвет является неким символом праздничного настроения! Елку охраняют два Санты, дом наполнен свечами, венками, огнями и куда без телевизионного камина!“ — вот так Екатерина описала свой праздничный декор.

Екатерина выиграла приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на шесть персон из коллекции Raami, в который входят большая миска бирюзового цвета, набор ярких стеклянных стаканов и маленькие мисочки. Стоимость комплекта составляет 425 евро!

Мы любим наших читателей и решили также наградить второе место небольшим призом от Delfi! Второе место у участника номер 17 — Дианы! В качестве приза мы предлагаем замечательную кружку с логотипом Delfi!

С обоими победителями мы свяжемся отдельно и расскажем, как получить награду.

Команда Dekor.ee благодарит всех за активное участие в конкурсе. А если вы не выиграли, не расстраивайтесь — в этом году мы проведем еще несколько конкурсов на портале Dekor.ee! :)