НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Украсьте свой дом к праздникам и выиграйте ценный приз!

Для участия в конкурсе вам нужно как можно более красиво и празднично украсить свой дом на Рождество и Новый год (если вы еще этого не сделали), взять в руки фотокамеру и запечатлеть всю созданную вами красоту.

Вы можете присылать фотографии как своей квартиры, так и своего дома изнутри и снаружи — а если вы украсили и сад, то не забудьте сфотографировать и его!

Присылайте 3-6 фотографий, не забудьте указать месторасположение (город, поселок или район Таллинна) и снабдить фотографии кратким описанием. На конкурс принимаются также фотографии прошлых лет. Лучшие фотографии мы разместим на Dekor.ee!

Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на шесть персон из коллекции Raami, в который входят большая миска бирюзового цвета, набор ярких стеклянных стаканов и маленькие мисочки.

Стоимость комплекта составляет 425 евро! Смотрите фотографии приза в галерее.

Фотографии присылайте по адресу andrei.danilo@delfi.ee с 22 декабря по 7 января. Среди финалистов конкурса пройдет голосование, чтобы выбрать победителя.

Условия участия:

Объект на фотографии должен быть опрятным и аккуратным.

У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут приниматься на участие в конкурсе.

Редакция оставляет за собой право не публиковать не подходящие для конкурса снимки.

Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на портале Dekor.ee (с указанием авторства).

Фотографии должны быть присланы в период 22.12-07.01 и содержать краткое описание.

Желаем удачи и ждем ваших работ! С наступающими праздниками!