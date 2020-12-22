Какие же новогодние праздники без конкурса? Dekor.ee проводит новогодний конкурс, в котором так приятно участвовать — ведь кто из нас не любит украшать свой дом к праздникам? Покажите, как вы украсили свой дом на Рождество и Новый год, и выиграйте стильный приз от финского дизайнерского бренда Iittala стоимостью более 400 евро!
НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Украсьте свой дом к праздникам и выиграйте ценный приз!
Для участия в конкурсе вам нужно как можно более красиво и празднично украсить свой дом на Рождество и Новый год (если вы еще этого не сделали), взять в руки фотокамеру и запечатлеть всю созданную вами красоту.
Вы можете присылать фотографии как своей квартиры, так и своего дома изнутри и снаружи — а если вы украсили и сад, то не забудьте сфотографировать и его!
Присылайте 3-6 фотографий, не забудьте указать месторасположение (город, поселок или район Таллинна) и снабдить фотографии кратким описанием. На конкурс принимаются также фотографии прошлых лет. Лучшие фотографии мы разместим на Dekor.ee!
Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на шесть персон из коллекции Raami, в который входят большая миска бирюзового цвета, набор ярких стеклянных стаканов и маленькие мисочки.
Стоимость комплекта составляет 425 евро! Смотрите фотографии приза в галерее.
Фотографии присылайте по адресу andrei.danilo@delfi.ee с 22 декабря по 7 января. Среди финалистов конкурса пройдет голосование, чтобы выбрать победителя.
Условия участия:
- Объект на фотографии должен быть опрятным и аккуратным.
- У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут приниматься на участие в конкурсе.
- Редакция оставляет за собой право не публиковать не подходящие для конкурса снимки.
- Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на портале Dekor.ee (с указанием авторства).
- Фотографии должны быть присланы в период 22.12-07.01 и содержать краткое описание.
Желаем удачи и ждем ваших работ! С наступающими праздниками!
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