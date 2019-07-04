“Мой дом летом”: участвуйте в фотоконкурсе, посвященном дому, саду и террасам, и выиграйте замечательные призы!

Вооружитесь фотокамерой и запечатлите свой дом летом — ждем от вас на конкурс 3-6 фотографий. Не забудьте указать месторасположение и снабдить фотографии своего балкона, террасы, сада, уличной кухни, летнего дома или дачи кратким описанием. На конкурс принимаются также фотографии прошлых лет. Победитель и фотографии его дома летом станут героями итоговой статьи конкурса.

Фотографии присылайте по адресу moodnekodu@delfi.ee с 4 июля по 1 сентября 2019 года. Среди финалистов конкурса будет проведено читательское голосование, которое состоится с 4.09-11.09.2019 и путем которого будет выбран победитель конкурса.